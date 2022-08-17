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Средиземное море прогрелось до экстремальных температур
17 Августа 2022 21:15

Средиземное море прогрелось до экстремальных температур

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - Средиземное море неумолимо прогревается. И хотя многим доставляет удовольствие плавать во все более теплых водах, эксперты предупреждают: повышение температуры - явный признак надвигающейся беды. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на Еuronews.

По словам ученых, температура воды от Тель-Авива до Французской Ривьеры или Барселоны уже поднялась на 3-5 градусов выше нормы для этого времени года. Эффект заметен.

«Мы видим последствия. Получаем информацию из разных районов Средиземноморья, таких как, например, как Мальорка и Сардиния. Мы уже наблюдаем массовое вымирание некоторых видов морских животных, растений и других организмов. В их числе кораллы, губки и водоросли. Это также влияет на аквакультуру, на такие объекты, как фермы по выращиванию мидий. Они страдают от последствий этой морской волны тепла. Или, скорее, этой волны тепла, распространяющейся ниже и выше уровня моря», - сказал научный сотрудник Барселонского института морских исследований Хоаким Гаррабу.

Согласно результатам исследований, проведенных учеными из 11-ти стран Средиземноморья, волны тепла в период с 2015 по 2019 год затронули более 50 морских видов, во многих случаях вызвав их массовую гибель. Ученые-океанологи призывают защитить 30% вод Средиземного моря от деятельности человека, чтобы дать экосистемам шанс на восстановление и процветание.


Фото: ru.euronews.com


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