Среди заразившихся коронавирусом в Иране нет казахстанцев – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М – Сколько граждан Казахстана находится в Иране, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Иране в настоящее время временно проживает примерно 170 граждан Казахстана. Из них 74 сотрудника посольства и члены их семей. Студентов – семь, 73 гражданина, которые работают по вахтовой системе, и остальные 16 человек. На консульском учете - 119 граждан», - сказал Айбек Смадияров.

Он также сообщил о закрытии некоторых авиарейсов.

«Как вы знаете, ранее был рейс Тегеран-Алматы-Тегеран каждый понедельник, но в настоящий момент данное авиасообщение приостановлено. Среди заразившихся нет казахстанцев», - добавил Айбек Смадияров.