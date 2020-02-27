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Среди заразившихся коронавирусом в Иране нет казахстанцев – МИД РК
27 Февраля 2020 13:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М – Сколько граждан Казахстана находится в Иране, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В Иране в настоящее время временно проживает примерно 170 граждан Казахстана. Из них 74 сотрудника посольства и члены их семей. Студентов – семь, 73 гражданина, которые работают по вахтовой системе, и остальные 16 человек. На консульском учете - 119 граждан», - сказал Айбек Смадияров.
Он также сообщил о закрытии некоторых авиарейсов.
«Как вы знаете, ранее был рейс Тегеран-Алматы-Тегеран каждый понедельник, но в настоящий момент данное авиасообщение приостановлено. Среди заразившихся нет казахстанцев», - добавил Айбек Смадияров.
Ключевые слова: МИД РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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