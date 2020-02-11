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Среди заболевших в Китае пневмонией казахстанцев нет – МИД

11 Февраля 2020 10:58
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Среди заболевших в Китае пневмонией казахстанцев нет – МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все необходимые меры осуществляются в тесной координации с китайской стороной, что позволяет в конструктивном ключе решать все вопросы, связанные с гражданами РК на территории Китая», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД заверил, что каких-либо проблем, препятствующих обеспечению прав и интересов наших граждан на территории КНР нет.

«По имеющейся у Посольства РК в КНР информации, по состоянию на 11 февраля 2020 года среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет», - добавил министр.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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