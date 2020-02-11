Среди заболевших в Китае пневмонией казахстанцев нет – МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все необходимые меры осуществляются в тесной координации с китайской стороной, что позволяет в конструктивном ключе решать все вопросы, связанные с гражданами РК на территории Китая», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД заверил, что каких-либо проблем, препятствующих обеспечению прав и интересов наших граждан на территории КНР нет.

«По имеющейся у Посольства РК в КНР информации, по состоянию на 11 февраля 2020 года среди заболевших на территории КНР пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, казахстанских граждан нет», - добавил министр.