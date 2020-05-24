Среди заболевших коронавирусом в Жамбылской области 6-летний ребенок и дальнобойщик

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нарушения карантинного режима приводят к росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на территории региона зарегистрировано 249 случаев коронавирусной инфекции. Только за одни сутки (по состоянию на 23:59 час. 22 мая) было зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19. В числе заболевших 16 мужчин, трое женщин и один несовершеннолетний ребенок.

Сразу девять случаев выявлено среди жителей Тараза, все заболевшие являются контактными лицами в возрасте от 6 до 62 лет. Также диагноз COVID-19 подтвердился у шести жителей Таласского района. Все они контактировали с ранее выявленными больными коронавирусной инфекцией, возраст которых от 34 до 66 лет.

Помимо этого, по два случая выявлено в Рыскуловском и Байзакском районах. Двое заболевших граждан были установлены среди контактных лиц, один пациент сдал анализы перед госпитализацией, еще один случай подтвердился в ходе планового медицинского обследования.

При пересечении Государственной границы на посту «Айша-биби» в Жамбылском районе выявлено заболевание у 38-летнего водителя-дальнобойщика. Действует алгоритм, согласно которому у водителя были взяты лабораторные анализы, давшие положительный результат на вирус.

По Жамбылской области более всего заболевших выявлено в городе Таразе - 109, Кордайском районе – 46, в Байзакском 32 и в Таласском 12 случаев. Далее в Жамбылском - 8, Меркенском 6, по два в Шуском и Рыскуловском районах, один случай в самом отдаленном Мойынкумском районе. Также шесть случаев выявлены у пассажиров рейса Дели – Тараз, 25 случаев - среди работников, вернувшихся с вахтового поселка в Тенгизе.

Из общего числа заболевших 164 человека выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Напомним, режим карантина был введен в Таразе 7 апреля. В Жамбылской области - с 9 апреля с запрещением въезда и выезда всех автотранспортных средств и граждан на территорию Жамбылской области и всех населенных пунктов региона. 20 мая введен

третий этап ослабления карантинных мер в Жамбылской области.

Ранее в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» главный государственный санитарный врач области Газиз Надуев рассказал, как жамбылцы соблюдают карантинный режим, лечатся от коронавируса, откуда инфекция попадается в регион и каковы перспективы эпидемиологической ситуации.

Акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым за допущенные недостатки в работе по обеспечению требований карантина объявлен выговор акиму г.Тараза, акимам Таласского и Байзакского районов, освобожден от занимаемой должности заместитель акима г.Тараза, курирующий данное направление работы. Кроме того, будет рассмотрена персональная ответственность заместителей акимов Кордайского, Байзакского и Таласского районов.