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Среди заболевших коронавирусом в Нур-Султане - четырехмесячный ребенок

21 Марта 2020 13:34
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Среди заболевших коронавирусом в Нур-Султане - четырехмесячный ребенок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О текущей ситуации по коронавирусу на территории столицы, рассказала руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Также информируем о трех новых случаях зарегистрированных 20 марта 2020 года. Это семья из двух взрослых и ребенка четырех месяцев. Данные лица находятся в нашем стационаре с 19 марта, они были сняты с рейса Париж-Минск- Нур-Султан», - уточнила Сауле Кисикова.

На данном борту находились 73 человека, из них эти трое были доставлены в больницу, выяснилось, что они находились в тесном контакте с семью пассажирами, остальные 63 пассажира были помещены на домашний карантин.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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