Среди выведенных из Казахстана активов есть бесценные предметы древнего искусства - Генпрокуратура

Начался сложный и кропотливый процесс возврата активов, как в нашей стране, так и за ее пределами. Генеральная прокуратура в рамках международного сотрудничества направила запросы на арест и конфискацию имущества в различные страны. В их числе США, Великобритания, Монако, Испания, Италия, ОАЭ и другие государства мира. Об этом в документальном фильме «Возврату подлежит» в эфире телеканала Jibek Joly сообщил председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков, передает агентство Kazinform.

Фото: скрин видео

- В первую очередь, это элитная недвижимость, виллы, апартаменты в дорогих жилых комплексах, люксовые автомобили, отели, бизнес-центры. Это ювелирные изделия и брендовые вещи на 1 000 000 тенге, а в отдельных случаях даже на 1 000 000 000 тенге. Мы проводили оценки, есть даже какие-то брендовые вещи, которые стоят или могут стоить несколько сотен, 1 000 000 тенге и даже выше. Это то, что касается люксовой части. Но, помимо этого, как я уже говорил, уже возвращены и находятся в процессе возврата различные месторождения. Возвращены предприятия-монополисты государству, возвращено свыше 10 000 гектаров земли, - перечислил Н. Суиндиков.

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

Также в документальном фильме он рассказал о возврате объектов историко-культурного наследия, которые эксперты даже не смогли объективно оценить и присвоить какую-то стоимость.