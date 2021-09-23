Среди вакцинированных шахтеров и металлургов разыграли два автомобиля в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стали известны результаты розыгрыша среди вакцинированных сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау». Главные призы – два автомобиля Lada Vesta, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Процесс розыгрыша транслировался в онлайн-режиме. Победители были определены при помощи генератора случайных чисел. Для обеспечения честности и прозрачности в качестве наблюдателей выступили представители профсоюзов и работников, а также журналисты и блогеры.

Конкурсы проводились отдельно среди работников стального и угольного департаментов.

Автомобили выиграли слесарь-ремонтник конверторного цеха металлургического завода Нурхан Смагулов, подземный электрослесарь участка вентиляции и техники безопасности шахты имени Т. Кузембаева Талгат Шаугумбеков.

«В компании работаю меньше года. Подать заявку на участие в конкурсе посоветовал мой мастер. Сегодня еще не спал, так как пришел с ночной смены. Видимо, чувствовал, что машина меня ждет! Первым позвонил и сообщил о победе мой коллега по цеху», – поделился Нурхан Смагулов.

По информации организаторов, от работников Угольного департамента поступило почти 5 тысяч заявок. Шахтер Талгат Шаугумбеков во время онлайн-трансляции выполнял рабочий наряд под землей. Сюрприз его ждал по возвращении на поверхность. Победителя встретило руководство шахты с ключами от машины.

Помимо автомобилей, были разыграны 20 сертификатов на приобретение бытовой техники. Номинал каждого – 50 тыс. тенге.

Розыгрыш еще одного автомобиля состоится 14 октября. В нем примут участие сотрудники Железорудного департамента и дочерних предприятий.