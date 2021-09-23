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    02:22, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Среди вакцинированных шахтеров и металлургов разыграли два автомобиля в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стали известны результаты розыгрыша среди вакцинированных сотрудников АО «АрселорМиттал Темиртау». Главные призы – два автомобиля Lada Vesta, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Процесс розыгрыша транслировался в онлайн-режиме. Победители были определены при помощи генератора случайных чисел. Для обеспечения честности и прозрачности в качестве наблюдателей выступили представители профсоюзов и работников, а также журналисты и блогеры.

    Конкурсы проводились отдельно среди работников стального и угольного департаментов.

    Автомобили выиграли слесарь-ремонтник конверторного цеха металлургического завода Нурхан Смагулов, подземный электрослесарь участка вентиляции и техники безопасности шахты имени Т. Кузембаева Талгат Шаугумбеков.

    «В компании работаю меньше года. Подать заявку на участие в конкурсе посоветовал мой мастер. Сегодня еще не спал, так как пришел с ночной смены. Видимо, чувствовал, что машина меня ждет! Первым позвонил и сообщил о победе мой коллега по цеху», – поделился Нурхан Смагулов.

    По информации организаторов, от работников Угольного департамента поступило почти 5 тысяч заявок. Шахтер Талгат Шаугумбеков во время онлайн-трансляции выполнял рабочий наряд под землей. Сюрприз его ждал по возвращении на поверхность. Победителя встретило руководство шахты с ключами от машины.

    Помимо автомобилей, были разыграны 20 сертификатов на приобретение бытовой техники. Номинал каждого – 50 тыс. тенге.

    Розыгрыш еще одного автомобиля состоится 14 октября. В нем примут участие сотрудники Железорудного департамента и дочерних предприятий.


    Теги:
    Вакцинация Карагандинская область
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