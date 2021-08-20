Среди вакцинированных костанайцев разыграют Chevrolet Nexia

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Костанае среди тех, кто впервые получит вакцину разыграют автомобиль Chevrolet Nexia. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель акима Костаная Саят Шаймурунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Жители Костанайской области, получившие первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции с 1 августа по 1 октября 2021 года автоматически становятся участниками розыгрыша автомобиля Chevrolet Nexia. Розыгрыш автомобиля пройдет в первых числах октября, после обработки данных», - сообщил Саят Шаймурунов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди привитых до 1 августа жителей костанайского региона разыграли 10 айфонов.

Доя охвата большего населения прививочной кампанией в восьми костанайских школах были открыты прививочные пункты. Также чуть ранее в Костанайскую область уже поступило 43 тысячи доз вакцины Sinopharm.



