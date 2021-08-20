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Среди вакцинированных костанайцев разыграют Chevrolet Nexia

20 Августа 2021 14:40
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Среди вакцинированных костанайцев разыграют Chevrolet Nexia

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Костанае среди тех, кто впервые получит вакцину разыграют автомобиль Chevrolet Nexia. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель акима Костаная Саят Шаймурунов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Жители Костанайской области, получившие первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции с 1 августа по 1 октября 2021 года автоматически становятся участниками розыгрыша автомобиля Chevrolet Nexia. Розыгрыш автомобиля пройдет в первых числах октября, после обработки данных», - сообщил Саят Шаймурунов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди привитых до 1 августа жителей костанайского региона разыграли 10 айфонов.

Доя охвата большего населения прививочной кампанией в восьми костанайских школах были открыты прививочные пункты. Также чуть ранее в Костанайскую область уже поступило 43 тысячи доз вакцины Sinopharm.



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#Костанайская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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