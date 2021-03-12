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    16:30, 12 Март 2021 | GMT +6

    Среди вакцинированных было зарегистрировано 415 случаев реакции на вакцину – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько в Казахстане вакцинировано от коронавируса, сообщила заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Айнагуль Куатбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас у нас используется вакцина «Спутник V». На сегодня более 59 тысяч получили первый компонент этой вакцины. А второй компонент вакцины получили более 18 тысяч человек», - сказала Айнагул Куатбаева на брифинге в СЦК.

    Она напомнила, что вакцинация проводится на добровольной основе и все получившие прививку люди находятся под наблюдением медиков.

    «После вакцинации мы проводим мониторинг. Возле прививичной всегда есть отдельное помещение. В этом помещении люди, прошедшие вакцинацию, находятся в течение 30 минут под наблюдением специалистов. После в течение трех дней опять же за ними наблюдают. Среди вакцинированных было зарегистрировано 415 случаев реакции на вакцину. Это все ожидаемые случаи. 267 из них – это легкая слабость в теле и небольшое повышение температуры. В таких случаях не требуется какое-либо лечение», - добавила Айнагуль Куатбаева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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