Среди священнослужителей нет коронавируса, заявили в ДУМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Ершат Онгаров заверил в отсутствии зараженных коронавирусом среди священнослужителей ДУМК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хвала Аллаху, среди священнослужителей не было случаев заражения коронавирусом. Во избежание заражения имамы совершали обряды на расстоянии, соблюдая необходимую дистанцию. Имамы не участвуют в похоронных обрядах. Они не нарушали условий карантина», - сказал на пресс-конференции в СЦК Наиб муфтий ДУМК Ершат Онгаров.

По его словам, ДУМК призывает к участию в похоронных обрядах лишь самых близких родственников во избежание распространения инфекции.

Ранее Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился к верующим, сообщив, что мечети возобновляют деятельность с 18 мая.