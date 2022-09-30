Среди стран СНГ бензин и дизельное топливо дешевле всего обходятся жителям Туркменистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Республике Казахстан ГСМ подорожали на 8 % за год, а непосредственно дизтопливо – сразу на 36 %. В августе текущего года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 7,9 % за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Сразу на 11,2 % выросли цены на ГСМ в Павлодарской области, на 11 % — в Северо-Казахстанской, на 10,3 % — в Абайской. Наименьший годовой рост цен — на 5 % — был зафиксирован в Алматинской и Туркестанской областях.

В разрезе видов топлива бензин подорожал на 3,5 % за год. В том числе бензин марки АИ-92 вырос в цене на 3,2 %, АИ-98 — на 5,9 %, АИ-95/96 — на 6,2 %.

Дизельное топливо подорожало сразу на 35,5 % за год, в том числе летнее — на 19%, зимнее — сразу на 55,9 %.

В среднем по РК в августе 2022 года розничная цена литра бензина марки АИ-92 составляла 178 тенге, АИ-95/96 — 210 тенге, АИ-98 — 232 тенге, летнего дизельного топлива — 238 тенге.

На 19 сентября текущего года среди стран СНГ* самые высокие цены на бензин и дизельное топливо были зафиксированы в Украине**: 1,341 долларов США и 1,442 долларов США соответственно. Самые низкие цены наблюдались в Туркменистане: бензин — 0,428 долларов США, дизельное топливо — 0,385 долларов США.

В РК литр бензина стоил 0,44 долларов США, литр дизельного топлива — 0,499 долларов США. По дешевизне бензина Казахстан уступил только Туркменистану. В то же время цены на дизельное топливо были ниже в Туркменистане и Азербайджане.

* Данные по Армении и Таджикистану не приведены.

** У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

Министр энергетики РК рассказал о мерах, направленных на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ:

- был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов;

- был принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС, в настоящее время в приказ вносятся нормы контроля по отпуску лимитированного объёма топлива;

- было увеличено количество подачи вагоноцистерн (рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива составил 21,7 %);

- фонд «Самрук-Қазына» и КМГ в рамках поручения правительства подписали контракт на импорт в сентябре-октябре 100 тыс. тонн дизельного топлива, на сегодняшний день импортировано 10 тыс. тонн.

По итогам января–июля текущего года Казахстан обеспечил себя бензином и дизтопливом практически полностью: на 99,98 % и 99,25 % соответственно. За этот период производство бензина выросло на 5,1%, до 2,8 млн тонн, дизельного топлива — на 9,2 %, до 3,1 млн тонн.

Импорт составил незначительную долю и заметно сократился по сравнению с прошлым годом: импорт бензина — на 38,6 %, до 573,1 тонны, импорт дизельного топлива — на 73,5 %, до 23,6 тыс. тонн.

Реализация на внутреннем рынке РК тем временем выросла: бензина — до 2,8 млн тонн (плюс 8,2 % за год), дизтоплива — до 3,1 млн тонн (плюс 12,7 %).