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Среди сельских школ пройдет специальная республиканская предметная олимпиада

Автор:  
Шынар Хамитова
17 Мая 2023, 14:32
Среди сельских школ пройдет специальная республиканская предметная олимпиада

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, какая поддержка оказывается сельским школам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы намерены начать процесс цифровизации образовательных учреждений Казахстана с сельских школ. Чтобы сократить разрыв между сельскими и городскими школами, нам необходимо выровнять уровень школ до начала цифровизации в 2024 году. Когда начнется цифровизация, положение сельских школ и городских школ будет на одном уровне», – сказал министр просвщения на конференции «Білімді ұрпақ – білімді ел», организованной фондом «Қазақстан халқына».

По словам министра, министерством рассматривается ряд мер по поддержке сельских школ.

«В целом по стране насчитывается более 5 тысяч сельских школ. Наша главная цель заключается в том, чтобы сельские школы стали драйверами всей казахстанской системы образования. Другими словами, мы должны поднять уровень образования в сельских школах, чтобы все могли брать с них пример, а не говорить, что качество образования низкое. Это решение не принимается с нуля, оно уже давно полностью созрело. С этого года будет организована республиканская предметная олимпиада среди сельских школ. До этого было много жалоб на то, что сельские дети не могут участвовать в республиканских олимпиадах, их невозможно увидеть среди учащихся РФМШ, НИШ. Поэтому мы принимаем предложения наших коллег о том, что нужна отдельная олимпиада и вводим такое новшество», — добавил Гани Бейсембаев.

Ранее министр сообщил, что по состоянию на май 2023 года в республике не хватает 340 директоров, а 144 директора достигли предпенсионного возраста.


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