Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У всех прибывших из Афганистана в Алматы сотрудников миссии ООН не выявлено положительных результатов ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, 19 августа из Кабула в Алматы прибыло 2 рейса. Первым рейсом прибыли 27 граждан Казахстана (из них 6 детей) и 15 граждан Кыргызстана, которые из аэропорта сразу выехали на Родину. 27 граждан Казахстана были поселены в отель «Shera Inn».

А вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН, среди которых не было граждан Афганистана. Они были поселены в отель «Rixos»

22 августа из Кабула в Алматы прибыло 108 человек, все также являются членами дипломатической миссии ООН. Их поселили в гостинице «Интерконтиненталь».

«Все прибывшие были обследованы «Национальным центром экспертизы» на COVID-19, сдав ПЦР-тест, положительных результатов не было выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.