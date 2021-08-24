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Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19

24 Августа 2021 11:45
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Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У всех прибывших из Афганистана в Алматы сотрудников миссии ООН не выявлено положительных результатов ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, 19 августа из Кабула в Алматы прибыло 2 рейса. Первым рейсом прибыли 27 граждан Казахстана (из них 6 детей) и 15 граждан Кыргызстана, которые из аэропорта сразу выехали на Родину. 27 граждан Казахстана были поселены в отель «Shera Inn».

А вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН, среди которых не было граждан Афганистана. Они были поселены в отель «Rixos»

22 августа из Кабула в Алматы прибыло 108 человек, все также являются членами дипломатической миссии ООН. Их поселили в гостинице «Интерконтиненталь».

«Все прибывшие были обследованы «Национальным центром экспертизы» на COVID-19, сдав ПЦР-тест, положительных результатов не было выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.


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#ООН   #Алматы   #Афганистан   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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