РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 26 Март 2021 | GMT +6

    Среди прибывших 24 марта в РК авиапассажиров больных КВИ не выявлено

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 33 международных авиарейса из Германии, Испании, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации, Узбекистана, Украины и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    Из 4 423 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4 404 человек, без справок прибыли 19 граждан РК.
    В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 1 959 пассажиров, со справками – 1 944, без справок - 15;
    в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 1 273 пассажира, со справками – 1 269, без справок - 4;
    в аэропорт г. Шымкент – 8 рейсов, 906 пассажиров, все со справками;
    в аэропорт г. Костанай – 2 рейса, прибыли 5 пассажиров, все со справками;
    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыли 148 пассажиров, все со справками;
    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, прибыли 129 пассажиров, все со справками;
    в аэропорт г. Караганда – 1 рейс, прибыли 2 пассажира, все со справками;
    в аэропорт г. Усть-Каменогорск – 1 рейс, 1 пассажир, со справкой.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 43 граждан РК, прибывших без справок 24 марта, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!