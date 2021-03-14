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    12:15, 14 Март 2021 | GMT +6

    Среди прибывших 12 марта в РК авиапассажиров больных КВИ не выявлено

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 3 425 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 024 человек, без справок прибыл 401 гражданин РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 2 368 пассажиров, со справками - 2 169, без справок - 199;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 432 пассажира, со справками - 378, без справок - 54;

    в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, прибыли 326 пассажиров, все со справками.

    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 138 пассажиров, со справками - 80, без справок - 58;

    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 160 пассажиров, со справками - 70, без справок - 90;

    в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, прибыл 1 пассажир со справкой.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 12 марта 2021 года

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 273 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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