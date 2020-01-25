Среди пострадавших при землетрясении в Турции казахстанцев нет – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об отсутствии казахстанцев среди пострадавших при землетрясении в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительной информации турецкой стороны, граждан РК среди пострадавших не зафиксировано», - сообщил Айбек Смадияров в Telegram.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в уезде Сивридже провинции Элязыг.

По состоянию на 10:00 местного времени 25 января, после землетрясения зафиксировано 12 афтершоков магнитудой выше 4,0. В целом зафиксировано 274 афтершока.

В результате землетрясения погиб 21 человек. Число пострадавших в провинции Элязыг составило 654, в провинции Малатья - 226, в провинции Диярбакыр - 32, в провинции Адыяман – 25, в провинции Батман - шесть, в Кахраманмараше - 37 и Шанлыурфе - 50.

Елбасы Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования народу Турции.