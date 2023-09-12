Среди пострадавших от землетрясения в Марокко казахстанцев нет – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с казахстанскими гражданами, находящимися в Марокко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть посольство в Марокко. Здесь проживают более 30 граждан, включая сотрудников посольства и других казахстанцев. С ними все хорошо, никто не пострадал. Общаемся со всеми. Среди пострадавших и погибших нет гражданина Казахстана», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Напомним, 8 сентября в нескольких городах Марокко произошло землетрясение.

Большинство жертв зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. К ним наряду с силами гражданской обороны привлечены военные. Сообщалось о более чем 2,8 тысячах погибших.

Землетрясение стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие.