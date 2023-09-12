РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:27, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Среди пострадавших от землетрясения в Марокко казахстанцев нет – МИД РК

    None
    Фото: Anadolu Agency
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с казахстанскими гражданами, находящимися в Марокко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть посольство в Марокко. Здесь проживают более 30 граждан, включая сотрудников посольства и других казахстанцев. С ними все хорошо, никто не пострадал. Общаемся со всеми. Среди пострадавших и погибших нет гражданина Казахстана», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Напомним, 8 сентября в нескольких городах Марокко произошло землетрясение.

    Большинство жертв зафиксировано в регионах Аль-Хауз, Тарудант, Шивава, Варзазат, Марракеш, Азила, Агадир, Касабланка и Юсифийе.

    В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. К ним наряду с силами гражданской обороны привлечены военные. Сообщалось о более чем 2,8 тысячах погибших.

    Землетрясение стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие.


    Теги:
    Землетрясение МИД РК Происшествия, ЧС Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Сегодня, 19:15
    Тело мужчины мумифицировалось естественным образом всего за 16 дней
    Сегодня, 19:06
    Казахстанская делегация примет участие в 67-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!