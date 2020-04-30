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Среди погибших при пожаре в Южной Корее строителей - двое казахстанцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Апреля 2020, 14:19
Среди погибших при пожаре в Южной Корее строителей - двое казахстанцев

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Среди погибших во время пожара на строительной площадке в городе Ичхон оказались двое казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

29 апреля 2020 года в городе Ичхон в Южной Корее на строительной площадке логистического склада произошел пожар, в результате которого погибли 38 человек, 10 получили ранения. Поисковые работы продолжаются.

«По информации местных властей, 29 из 38 погибших были опознаны, в том числе двое граждан Республики Казахстан. Наши дипломаты в Сеуле держат связь с местными властями», - отметили в пресс-службе МИД РК .


МИД РК   Происшествия   Корея  
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