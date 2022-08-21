Среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Казахстана нет – МИД РК

УЛЬЯНОВСК. НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате ДТП с автобусом в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 16, сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет.

«В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

По данным регионального управления МВД, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель большегруза и двое граждан из минивэна умерли. Там также добавили, что среди погибших и пострадавших нет детей.

По данным источника в экстренных службах, в салоне микроавтобуса остаются люди.

«По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана», - добавил он.

Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Информацию о ЧП также подтвердили в МЧС.