+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет - посольство РК

29 Июля 2021 19:42
Поделиться:
Среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет - посольство РК

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Беспрецедентный пожар, вспыхнувший вчера в 12:00 в районе Манавгат между турецкой провинцией Анталья и Аланией, все еще продолжается. Об этом сообщил в Facebook Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Основные причины природных пожаров назвали в МЧС РК
Пять пожаров за сутки ликвидировали спасатели в ВКО 200 человек эвакуировали из гипермаркета в Петропавловске На одном из курортов Анталии бушует лесной пожар

Касательно безопасности граждан РК в районе стихийного бедствия, посол отметил, что около 200 наших граждан официально зарегистрированы на консульском учете в Анталье. Однако число тех, кто находится здесь на краткосрочной основе, значительно выше. Много тех, кто приезжает сюда на отдых во время отпуска. «Среди погибших и десятков раненых при пожаре наших граждан нет», - сообщил Абзал Сапарбекулы.

По данным турецких официальных представителей, пожар охватил 600 га леса, и эта площадь могла увеличиться в 3-4 раза. Эвакуировано около 50 малых сел. Сгорело 7-8 деревень.

«К сожалению, из-за сильного ветра пожар взять под полный контроль сложно. Поступает информация о том, что огонь приближается к границе района Алании», - сообщил посол.

Как сообщалось ранее, в работах по тушению лесного пожара задействованы 19 вертолетов, 103 пожарных машины, 6 бульдозеров, 1 самолет и 412 пожарных, отправленных из 12 провинций.




Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция  
Поделиться:

Автор:

Жанара Мухамедиярова

Новости по теме
Основные причины природных пожаров назвали в МЧС РК
Пять пожаров за сутки ликвидировали спасатели в ВКО
200 человек эвакуировали из гипермаркета в Петропавловске
На одном из курортов Анталии бушует лесной пожар
Популярное
1 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
2 Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО
3 Карагандинский школьник стал призёром Международной математической олимпиады
4 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
5 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
Читайте также
Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау
Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив