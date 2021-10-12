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    02:45, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Среди подростков в Грузии зафиксирована вспышка коронавируса

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    ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Специалисты вновь заговорили об увеличении случаев коронавируса среди подростков и связывают это с началом учебного процесса в классах и учреждениях дошкольного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия».

    «После открытия школ и детских садов увеличилась обращаемость. Особенно это ощущается в течение последних нескольких дней. Сейчас клиника заполнена. Мы максимально стараемся оставить свободные койки» — заявил в эфире телекомпании «Имеди» директор детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.

    В клинике Цицишвили в настоящее время лечатся около 150 пациентов – это подростки и их родители. При этом 23 маленьких пациента находятся в реанимационном отделении.

    В Тбилиси из-за коронавируса на 12 дней закрыли 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.

    Сложная эпидситуация наблюдается и в регионе Кахети. Из-за распространения коронавируса семь госшкол перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них 11 классов и 15 детских садов в городе Телави.

    В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился.

    В Тбилиси за минувшие сутки выявили 465 новых случаев коронавируса, а в Кахети — 294.

    В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября родители учеников могли сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах.

    Теги:
    Коронавирус в мире Грузия Мировые новости
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