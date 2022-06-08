8 Июня 2022 15:33

Среди подозреваемых по январским событиям есть и начальники департаментов полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В числе подозреваемых по январским событиям есть и начальники департаментов полиции. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть сотрудники, которых вызывают в ходе следствия. Среди них есть и сотрудники, начиная от начальников департаментов и других региональных (структур)», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава МВД отметил, что 80 % уголовных дел уже завершено.

«Более 300 уголовных дел на 500 лиц уже завершено, 360 лиц уже осуждены судом. То есть, те дела, которые у нас имеются, они расследуются, приняты окончательные процессуальные решения. У нас есть еще приостановленные и не раскрытые дела. Есть много заявлений потерпевших и пострадавших. Все заявления приняты и зарегистрированы в едином реестре расследований», - добавил Марат Ахметжанов.