Среди неохваченного ОСМС населения многие имеют возможность платить взносы - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день мы имеем 82,1% охвата населения системой ОСМС. Об этом сообщила заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Гульжан Шайхыбекова, выступая на II республиканском форуме руководителей здравоохранения с участием международных экспертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценке международных экспертов, это достаточно высокий уровень. Однако лично для нас, как для граждан нашей страны, наличие 3,2 млн человек, не застрахованных в системе ОСМС, - это очень большая цифра, и Глава государства критикует нашу систему здравоохранения именно по этому показателю. Но, тем не менее, надо отметить, что за 2,5 года мы достаточно хорошо поработали. Как вы знаете, по оценочным прогнозам в 2019 году мы ожидали максимум 76% охвата. Тем не менее сегодня даже при наличии двух лет проживания в условиях пандемии мы имеем 82,1%», - сказала Гульжан Шайхыбекова.

Спикер добавила, что на достигнутом не стоить останавливаться.

«На этом, конечно, не стоит останавливаться, до 2025 года мы планируем достичь 90%. Наша основная задача - сделать нашу систему привлекательной. На сегодняшний день 3,2 млн - это экономически активное население, это люди, которые имеют доходы, имеют возможность платить взносы на систему медицинского страхования. Но нам нужно поработать над привлекательностью, над доступностью медицинской помощи. Мы с вами можем поднять уровень охвата населения», - подчеркнула Гульжан Шайхыбекова.