Среди молодежи не должны культивироваться достиженчество и оголтелый карьеризм - Тимур Джумурбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем съезде правящей партии Глава государства особое внимание уделил подготовке квалифицированных молодых кадров. Также во время съезда был обозначен целый ряд крупных изменений в партийной работе, которые направлены на развитие диалога между партийцами и населением. Такое мнение выразил член Совета АНК, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошедшем съезде партии Nur Otan Глава государства особое внимание уделил подготовке квалифицированных молодых кадров. Касым-Жомарт Токаев отметил, что действие принципа меритократии еще не далеко от автоматизма. Это очень правильное замечание, отвечающее современным положениям. В настоящее время в молодежной среде не должны культивироваться достиженчество и оголтелый карьеризм», - рассказал Тимур Джумурбаев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Партия обладает большим ресурсом в лице депутатов Парламента и маслихатов. Эти площадки тоже должны быть вовлечены в процесс подготовки кадров. Именно от того, каким будет качественный состав партии, зависит ее политическая устойчивость. Конечно, съезд партии обозначил целый ряд крупных изменений в партийной работе, но нужно отметить, что все они направлены на развитие диалога между партийцами и населением», - выразил мнение Тимур Джумурбаев.

«Хорошее предложение, чтобы общественные приемные выезжали в самые отдаленные населенные пункты, думаю, было бы хорошо, если приемы будут проходить в местах социальной напряженности. Партия должна первая реагировать на социальные запросы общества. Для этого опять же будет вовлечен депутатский корпус, который, на мой взгляд, обладает хорошим потенциалом. Теперь его нужно грамотно применить, депутаты Парламента и маслихатов могли бы участвовать в мозговых штурмах с избирателями, обсуждать проблемы и вместе генерировать пути решения. Ведь депутат на уровне района, города или области это тот же общественник», - рассказал он.

Также Тимур Джумурбаев прокомментировал самое заметное изменение - ребрендинг партии.

«Выбранное название «AMANAT» по форме своей является глубоко символическим. Мы все, живя в Казахстане, должны понимать свою сопричастность к развитию страны. В этом же заключается и суть идеи «Жаңа Қазақстан». Для этого нам нужно создать справедливое общество, но эта справедливость должна начинаться с каждого из нас. На самом деле, у нас нет другой земли, другой Родины, поэтому настоящее и будущее Казахстана - это общая забота каждого жителя этой страны», - считает Тимур Джумурбаев.

По словам Тимура Джумурбаева, в любые структуры молодежь должна идти с пониманием, какую пользу она может принести для общества и своего коллектива.«С молодежью не нужно работать как со статистами, лишь бы закрыть квоты и соблюсти баланс. Такой формализм вызывает только отторжение. Сейчас эту работу нужно пересмотреть на республиканском, но в особенности на региональном уровне. Для молодых важно понимать свою нужность и причастность к решению собственных проблем», - считает он.Также председатель РОО «Ассамблея жастары» отметил, что в условиях трансформации и новых подходов в общественных отношениях партии важно показать свою конкурентоспособность, для этого нужно во главу угла поставить кадровый вопрос.