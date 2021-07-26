Среди избранных акимов есть учителя, врачи и кандасы – Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди новоизбранных акимов есть учителя, врачи и кандасы. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин интервью телеканалу «Хабар 24».

«В результате выборов мы получили 350 новых акимов. То есть, у нас произошло обновление корпуса акимов на 47,9% за один раз. Что интересно, аким-корпус еще и помолодел. Если раньше средний возраст акима села был 50 лет, то сейчас он в районе 45 лет. Если мы говорим, что к категории молодежи относятся люди до 29 лет, у нас 25 новых акимов, которые относятся к этой категории. Что интересно, самому молодому акиму, а это будущий аким Карагандинского сельского округа Абайского района Карагандинской области, его зовут Владислав Кирей – буквально на днях исполнилось 26 лет», – сказал М. Мурзалин.

Замруководителя Администрации Президента отметил также, что среди избранных акимов 37 работников школ, и это не только директора и завучи, есть много рядовых учителей. Например, в Копинском сельском округе Хромтауского района Актюбинской области акимом стала учительница химии Копинской средней школы Айгуль Бусурманова. В Кырымбетском сельском округе района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области стал акимом учитель казахского языка Бакытжан Налибаев. Также среди новоизбранных акимов есть врачи. Например, в селе Кыраш Жанакорганского района Кызылординской области врач-офтальмолог Бактыжан Кожабеков.

«Таких примеров достаточно много. Надо сказать, что среди победивших около 90 человек не с государственной службы. Помните, и критика была, и обсуждения среди экспертов. Достаточно большое количество прошло не с государственной службы», – сообщил М. Мурзалин.

По его словам, среди избранных акимов есть также кандас из Монголии – Бекболат Махшан, который работает завучем по воспитательной работе в Селетинской сельской школе Ерейментауского района Акмолинской области. В этом населенном пункте проживает 220 семей, половина из них кандасы. Поэтому, логично, что они выбрали выходца из своей среды.