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Среди эвакуированных из Пекина были пятеро младенцев – Жандарбек Бекшин

11 Февраля 2020 18:20
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Среди эвакуированных из Пекина были пятеро младенцев – Жандарбек Бекшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности прибытия эвакуированных казахстанцев из Пекина озвучил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, Жандарбек Бекшин ответил на вопрос журналистов о том, что эвакуированные казахстанцы якобы не имели доступа к родственникам.

«Телефоны у них не отбирались, они были на руках. Мы дали алгоритм, чтобы обработать их (телефоны – корр.) дезинфицирующими салфетками. Потому что вирус очень чувствителен к дезинфицирующим средствам, особенно на спирту, и к ультрафиолетовому облучению», - сказал Жандарбек Бекшин в кулуарах брифинга в СЦК.

Как уточнил главный санврач, среди эвакуированных граждан были студенты, пять младенцев до одного года и девять детей до 14 лет. В целом, 22 прибывших - дети до 18 лет.

«Они приехали в 6:05 утра. Пока их переписали, термометрию провели. Это 7 км за городом (городом Нур-Султан - корр.). По приезду провели сортировку. Надо было еще раз посмотреть. Провели сортировку с грудничками отдельно, с детьми - отдельно. Если там были какие-то семейные пары - тоже отдельно сортировку проводили. Это затянулось где-то до 11:00. После этого был подан завтрак, который приготовили, он остыл. Тогда был дан второй завтрак. И где-то в районе 14:30 накормили обедом», - рассказал Ж. Бекшин.

Вместе с тем главврач проинформировал, что каникулы эвакуированных студентов еще продлеваются.

Напомним, сегодня в Нур-Султан были эвакуированы из Пекина 217 граждан Казахстана. Жандарбек Бекшин рассказал об их состоянии.



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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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