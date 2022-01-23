Среди беременных женщин в Акмолинской области нет заболевших КВИ

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 13 января Акмолинская область находится в «красной» зоне. В регионе ужесточены ограничительные меры. 70 % сотрудников организаций перешли на дистанционный формат работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

За последнюю неделю в области зарегистрировано более трех тысяч случаев COVID-19, в сравнении с предшествующей неделей фиксируется рост в 6,3 раза. За январь количество заболевших составило 4 654 человек, из которых 63 % впервые заболевшие, 5,3 % повторно инфицированных, 30 % вакцинированных со сроками более 6 месяцев. Большая часть из заболевших выявлена при обращении с симптомами ОРВИ – 981 (76,0 %), среди контактных - 185 (15 %) случаев, при профобследовании - 34 (9,2 %).

За последние сутки зарегистрировано 1 200 лабораторно подтвержденных тестов на COVID-19, среди взрослых – 1 073 случаев (89,4 %), среди детей до 14 лет - 127 (10,5 %). Данное число заболевших является антирекоррдом за весь период пандемии, прирост за сутки составил 6 %. В основном болеют работающие - 471, пенсионеры - 80, школьники - 72, медицинские работники - 56, неорганизованные лица - 52, военнослужащие - 44, госслужащие - 33, организованные дети - 15, студенты - 9, вахтовые рабочие - 8, самозанятые - 360. Получают лечение в инфекционных стационарах 539 пациентов. Процент занятости коечного фонда составляет уже 45%.

Судя по массовости и клиническим проявлениям, медики не исключают возможность наличия штамма «омикрон» в регионе. Необходимо обратить внимание, что один больной новым штаммом заражает 7-8 человек, но, по публикациям европейских СМИ, один больной может заразить до 100 человек. Ранее самой заразной считалась корь, когда заражались от одного больного до 18 человек. Параллельно со штаммом «омикрон» в области выявляются «дельта» и «британский», сейчас пробы направлены на секвенирование по определению циркулирующих штаммов.

Темпы распространения коронавирусной инфекции настораживают и, мягко говоря, пугают говорят эпидемиологи. Акмолинская область по республике занимает 4 место по количеству положительных случаев. Имеются и 8 случаев с летальным исходом.

На случай пессимистичного сценария эпидемиологической ситуации в медучреждениях области предусмотрен резерв в более 3 000 койко-мест. Кроме того, в 16 инфекционных стационарах развернуто 870 инфекционных и 105 реанимационных коек. В отделениях реанимации сейчас находится 21 пациент. Двое в крайне тяжелом состоянии. Необходимо отметить, что 90 % (19) пациентов не вакцинированы, из двоих вакцинированных у одного срок вакцинации составляет 6 месяцев. По возрастной квалификации все пациенты старше 50 лет, из них 16 или 76 % старше 60 лет.

На особом контроле ситуация по лекарственному обеспечению. В медорганизациях облас­ти сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 802 млн. тенге - это антибиотики, антикоагулянты, гормональные, противовирусные, жаропонижающие препараты.

Основные причины текущей эпидситуации в регионе санврачи назвают такие – это несоблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований: масочного режима, социальной дистанции, использования антисептических средств. Усугубили положение новогодние праздники, к тому же, люди стали пренебрегать вакцинацией, тогда как именно вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции.

В регионе охват первым компонентом вакцины составляет чуть более 70 %, что на 10 % меньше, чем по республике. Большой разрыв - 6 % между первым и вторым компонентом, многие не получили второй компонент, а значит не имеют необходимого иммунитета.

Ревакцинацию прошли 46 680 человек. Для повторной иммунизации доступны Vero Cell, QazVac. Кроме того, лица старше 60 лет, а также медработники могут привиться вакциной Pfizer, которая доказывает свою эффективность. Так, например, по области после препарата Pfizer заболело всего 7 человек, из них 3 после получения первого компонента, т.е. на момент заболевания еще не сформировался необходимый иммунитет, все заболевшие являлись контактными по семье. Всего заболело 2 подростка (0,049 % от общего количества привитых подростков) и 5 кормящих женщин (0,33 %). Вакцинированные переносят инфекцию в легкой степени, бессимптомно.

Среди беременных женщин случаев заболевания не зарегистрировано.

В ближайшие дни в область поступит «Спутник лайт» – однокомпонентная вакцина, разработанная в ­НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, эффективность которая по данным Росфонда составила 79,4 %.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля не устает напоминать, что вакцинация и ревакцинация являются единственным методом для защиты работников крупных коллективов и предотвращения простоя организаций. Например, в случае заболевания одного работника при 100 % вакцинированном коллективе, работа данной организации продолжится в штатном режиме. В случае же отсутствия вакцинированных все сотрудники должны быть отправлены на ПЦР-тестирование и, как следствие, на карантин.

Для того чтобы сократить количество инфицированных, необходимо усилить соблюдение карантинных мер: масочный режим, проветривание, кварцевание, соблюдение социальной дистанции, не посещать места массового скопления, не проводить семейные мероприятия и другие торжества, ограничить миграцию в города и близлежащие населенные пункты. А всем предпринимателям обеспечить строгое соблюдение карантинных мер, проверку статуса посетителей в рамках проекта «Ashyq».