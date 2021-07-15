Среди 14 тысяч вакцинированных у нас ни одной серьезной реакции – замдиректора поликлиники Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Массовая вакцинация, опасность мутации вируса и дельта-штамма и есть ли реакция отвакцины. На эти и другие вопросы корреспондента МИА «Казинформ» ответил заместитель директора поликлиники №3 города Караганды Виктор Музафаров.

Про вакцинацию говорится много. Где-то негативно, а где-то как об единственном способе борьбы с коронавирусом. Люди разделились на два фронта – сторонники и противники вакцин. Мы решили задать самые часто интересующие вопросы специалистам. Заместитель директора поликлиники №3 города Караганды Виктор Музафаров ответил на них.

- Виктор Владимирович, насколько эффективна вакцинация? Как она влияет на процент заражаемости среди населения?

- Количество заболевших после 21 дня 2 этапа вакцинации на несколько порядков меньше. В реанимации города таких нет. То есть если и заболевают, то бессимптомно, лёгкой степени.

- В Сети появляются всякие фэйковые новости о вреде вакцинации, о побочных эффектах, о том, что она негативно воздействует на репродуктивную функцию, на органы. Что Вы скажете об этом?

- Написать можно многое, фактов нет. Среди 14 000 вакцинированных у нас ни одной серьезной реакции.

- Насколько опасен мутирующий вирус? Как происходит мутация? И как с этим бороться?

- Мутация опасна, она может привести к неэффективности вакцины, к повышению летальности. Мутация - это ошибка в генах при размножение вируса, чем больше болеющих - тем выше вероятность мутации. Единственный способ борьбы - это резко уменьшить количество болеющих, то есть провакцинировать быстро и максимально всех

- Почему уровень заражаемости от мутированного вируса намного выше?

- Просто такая мутация, мутации могут привести и к увеличению заразности и к ее уменьшению. Дельта-штамм увеличил заразность.

- С чем связаны осложнения в виде диареи и рвоты? Ведь в начале вирус поражал только дыхательные органы.

- Вирус всегда поражал все системы, просто в первую очередь лёгкие. А например, отсутствие обоняния - это уже поражение нервной системы. Дельта-штамм стал более тропным к эпителию кишечника, и вызывает такие симптомы. Но ещё в прошлом году мы знали, что одним из признаком тяжёлого КВИ являлось нарушение со стороны ЖКТ.

- Какие еще органы может поразить коронавирус?

- Клетки мишени вируса есть во всех органах. Больше страдают те, которые уже имели хроническое заболевания. То есть вирус бьёт по слабым местам. Но в первую очередь всегда лёгкие.

- Как себя уберечь от заражения?

- На первом месте вакцинация. Максимальный охват. Сейчас нужно думать уже о ревакцинации, например, медиков. А то опять проспим и получим вспышку среди медиков. Далее эпидмероприятия: маска, антисептик, социальная дистанция.