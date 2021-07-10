Сразу три землетрясения произошло на территории Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июля зарегистрировано несколько землетрясений, передает МИА «Казинформ».
Первое землетрясение произошло в 08:14 по Алматинскому времени. Эпицентр землетрясения расположен в 739 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 13.8.
Магнитуда MPV 6.4.
Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.50° в.д.
Глубина 40 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Второе землетрясение произошло в 11:48 по Алматинскому времени на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.7.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.46° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Третье землетрясение произошло в 12:07 по Алматинскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 688 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
Энергетический класс землетрясения 10.3.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 39.09° с.ш. 70.80° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.