Сразу три землетрясения произошло на территории Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 10 июля зарегистрировано несколько землетрясений, передает МИА «Казинформ».

Первое землетрясение произошло в 08:14 по Алматинскому времени. Эпицентр землетрясения расположен в 739 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 13.8.

Магнитуда MPV 6.4.

Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.50° в.д.

Глубина 40 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Второе землетрясение произошло в 11:48 по Алматинскому времени на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 38.66° с.ш. 70.46° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Третье землетрясение произошло в 12:07 по Алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 688 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

Энергетический класс землетрясения 10.3.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 39.09° с.ш. 70.80° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.