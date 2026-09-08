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    Сразу три вещества превысили ПДК в воздухе Усть-Каменогорска

    За два дня число загрязняющих веществ с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе Усть-Каменогорска выросло с одного до трех, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Уже несколько суток областной центр находится в условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ.

    Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сохранятся в городе и завтра.

    Если 6 сентября превышение было зафиксировано только по сероводороду — 1,475 ПДК, то по итогам замеров 8 сентября оно зарегистрировано сразу по трем веществам: сероводороду, диоксиду серы и оксиду углерода.

    Наибольшее превышение зафиксировано по сероводороду. При нормативной концентрации 16 мкг/м³ показатель достиг 1,938 ПДК. Концентрация диоксида серы составила 1,862 ПДК, оксида углерода — 1,679 ПДК.

    При этом концентрации диоксида азота, оксида азота, а также взвешенных частиц PM2.5 и PM10 остались в пределах нормы.

    Быстрого улучшения ситуации синоптики пока не прогнозируют. В Усть-Каменогорске объявлено предупреждение о НМУ первой степени с 20:00 8 сентября до 20:00 9 сентября.

    При таких метеоусловиях загрязняющие вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться в приземном слое атмосферы. При первой, самой низкой степени НМУ школы города продолжают работать в обычном режиме.

    Жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, уменьшить физические нагрузки на улице и по возможности держать окна закрытыми.

    Ранее сообщалось, что загрязнение воздуха в Атырау проверят — Минэкологии и природных ресурсов взяло ситуацию на контроль.

    Экология Минэкологии и природных ресурсов Грязный воздух Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор