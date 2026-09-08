Сразу три вещества превысили ПДК в воздухе Усть-Каменогорска

За два дня число загрязняющих веществ с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) в воздухе Усть-Каменогорска выросло с одного до трех, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уже несколько суток областной центр находится в условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сохранятся в городе и завтра.

Если 6 сентября превышение было зафиксировано только по сероводороду — 1,475 ПДК, то по итогам замеров 8 сентября оно зарегистрировано сразу по трем веществам: сероводороду, диоксиду серы и оксиду углерода.

Наибольшее превышение зафиксировано по сероводороду. При нормативной концентрации 16 мкг/м³ показатель достиг 1,938 ПДК. Концентрация диоксида серы составила 1,862 ПДК, оксида углерода — 1,679 ПДК.

При этом концентрации диоксида азота, оксида азота, а также взвешенных частиц PM2.5 и PM10 остались в пределах нормы.

Быстрого улучшения ситуации синоптики пока не прогнозируют. В Усть-Каменогорске объявлено предупреждение о НМУ первой степени с 20:00 8 сентября до 20:00 9 сентября.

При таких метеоусловиях загрязняющие вещества хуже рассеиваются и могут накапливаться в приземном слое атмосферы. При первой, самой низкой степени НМУ школы города продолжают работать в обычном режиме.

Жителям рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, уменьшить физические нагрузки на улице и по возможности держать окна закрытыми.

Ранее сообщалось, что загрязнение воздуха в Атырау проверят — Минэкологии и природных ресурсов взяло ситуацию на контроль.