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    12:56, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Сразу три вакцины получил Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как вакцинировался от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинировался я еще в прошлом году, в конце июля - в начале августа. В целом я отношусь к той категории людей, которые вакцинируются ежегодно. В прошлом году мне пришлось получить сразу три вакцины: первая была отечественная «Казвак», получил летом, после этого я также получил вакцину от гриппа и от пневмококка. Я считаю, что вакцина является величайшим изобретением человечества. Поэтому призываю всех доверять именно вакцинам», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

    Министр также призвал доверять и науке.

    «Что касается моей семьи, то думаю они обязательно будут вакцинироваться. Другое дело, что они в настоящее время, так же как другие граждане нашей страны, ждут своей очереди. Когда наступит время - их пригласят», - заключил глава МОН.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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