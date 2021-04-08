Сразу три вакцины получил Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как вакцинировался от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцинировался я еще в прошлом году, в конце июля - в начале августа. В целом я отношусь к той категории людей, которые вакцинируются ежегодно. В прошлом году мне пришлось получить сразу три вакцины: первая была отечественная «Казвак», получил летом, после этого я также получил вакцину от гриппа и от пневмококка. Я считаю, что вакцина является величайшим изобретением человечества. Поэтому призываю всех доверять именно вакцинам», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Министр также призвал доверять и науке.

«Что касается моей семьи, то думаю они обязательно будут вакцинироваться. Другое дело, что они в настоящее время, так же как другие граждане нашей страны, ждут своей очереди. Когда наступит время - их пригласят», - заключил глава МОН.