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Сразу три теннисиста из Казахстана завершат год на первых строчках рейтинга

5 Декабря 2022, 22:00
Сразу три теннисиста из Казахстана завершат год на первых строчках рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Азиатская теннисная федерация обновила рейтинг игроков до 14 лет и до 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В рейтинге девушек до 14 лет Альбина Какенова (Астана) завершит год на первом месте. В десятку сильнейших также вошли Ева Корышева (Актобе) - четвертая позиция и Ариана Гогулина (Астана) – восьмая.

Среди юниоров до 16 лет у парней и девушек на первой строчке расположились Сафина Сафиулина (Алматы) и Темирлан Карим (Астана).

В десятку также вошли: Данайя Амангажиева (Алматы) – шестое место, Полина Слепцова (Алматы) – седьмое место и Айя Нупбай (Алматы) – десятое место. У юношей на третьей позиции расположился Вячеслав Куфельд (Астана), на восьмой - Тихон Сорокин (Алматы).


Фото: ktf.kz


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