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вчера 16:19
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вчера 14:21
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вчера 08:12
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Сразу три руководителя отделов акимата уволились в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сразу три руководителя отделов акимата города Уральска написали заявление об увольнении, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акимата города, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уральска Миржан Нуртазиев ушел по собственному желанию. Кроме того, заявление написали и глава отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев, а также начальник отдела образования Асан Нарымбаев.
Напомним, акиму Уральска Абату Шыныбекову объявлен выговор после гибели ребенка в ДТП.
10-летняя Айару погибла под колесами автомобиля вечером 20 ноября, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Она возвращалась с тренировок с секции каратэ вместе с бабушкой. Водитель автомобиля «Ауди», не останавливаясь, сбил девочку и скрылся с места происшествия. Полицейские смогли его установить и задержать через несколько часов.
Ранее стало известно, что тело погибшей девочки сотрудники морга по ошибке отправили посторонним людям.
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