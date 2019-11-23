Сразу три руководителя отделов акимата уволились в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сразу три руководителя отделов акимата города Уральска написали заявление об увольнении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города, руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уральска Миржан Нуртазиев ушел по собственному желанию. Кроме того, заявление написали и глава отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев, а также начальник отдела образования Асан Нарымбаев.

Напомним, акиму Уральска Абату Шыныбекову объявлен выговор после гибели ребенка в ДТП.

10-летняя Айару погибла под колесами автомобиля вечером 20 ноября, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Она возвращалась с тренировок с секции каратэ вместе с бабушкой. Водитель автомобиля «Ауди», не останавливаясь, сбил девочку и скрылся с места происшествия. Полицейские смогли его установить и задержать через несколько часов.

Ранее стало известно, что тело погибшей девочки сотрудники морга по ошибке отправили посторонним людям.