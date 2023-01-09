Сразу три пуска планируется выполнить в феврале 2023 года с космодрома Байконур

9 Января 2023, 16:28

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур после новогодних каникул начал активную подготовку к пускам. Только на февраль 2023 года запланировано три запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, окончательный план пусков 2023 года с космодрома Байконур корректировался из-за нештатной ситуации, которая произошла 15 декабря 2022 года на космическом корабле «Союз МС-22», находящегося в составе МКС.

«Годовой план запусков утвержден казахстанской стороной и пусковая программа начнется в феврале», - подтвердили в Аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На начало февраля назначен пуск ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с космическим аппаратом (КА) «Электро-Л». Геостационарный космический аппарат «Электро-Л», разработанный в научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина, был доставлен на космодром Байконур 27 декабря 2022 года.

Заявленный в плане запусков старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-22» предварительно назначен в первой декаде февраля.

Также в феврале должен состояться запуск по пилотируемой программе, ранее этот пуск был запланирован на март. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-23» хотят запустить к Международной космической станции 20 февраля 2023 года.

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