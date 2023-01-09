Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Сразу три пуска планируется выполнить в феврале 2023 года с космодрома Байконур

9 Января 2023, 16:28
Сразу три пуска планируется выполнить в феврале 2023 года с космодрома Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Космодром Байконур после новогодних каникул начал активную подготовку к пускам. Только на февраль 2023 года запланировано три запуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, окончательный план пусков 2023 года с космодрома Байконур корректировался из-за нештатной ситуации, которая произошла 15 декабря 2022 года на космическом корабле «Союз МС-22», находящегося в составе МКС.

«Годовой план запусков утвержден казахстанской стороной и пусковая программа начнется в феврале», - подтвердили в Аэрокосмическом комитете Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На начало февраля назначен пуск ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с космическим аппаратом (КА) «Электро-Л». Геостационарный космический аппарат «Электро-Л», разработанный в научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина, был доставлен на космодром Байконур 27 декабря 2022 года.

Заявленный в плане запусков старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-22» предварительно назначен в первой декаде февраля.

Также в феврале должен состояться запуск по пилотируемой программе, ранее этот пуск был запланирован на март. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-23» хотят запустить к Международной космической станции 20 февраля 2023 года.


Фото из открытых источников


Новости по теме
Поврежденный корабль «Союз МС-22» спустят на Землю без космонавтов
Неудачей закончился первый в истории космический запуск с территории Британии
Китай запустил в космос три новых спутника
Теги:
Читайте также
Миссия NASA обнаружила вторую потенциально пригодную для жизни планету размером с Землю
Поврежденный корабль «Союз МС-22» спустят на Землю без космонавтов
Неудачей закончился первый в истории космический запуск с территории Британии
Китай запустил в космос три новых спутника
После 38 лет на орбите американский спутник упадет на Землю
«Рождественская комета» приближается к Земле
КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России пресекли деятельность ОПГ в Байконуре
Мухтар Аймаханов будет работать в Центре подготовки космонавтов
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей