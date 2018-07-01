Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 346.15 EUR 402.33
RUB 5.49 CNY 50.64
Скачать

Сразу три частных дома горели в Алматы

30 Июля 2018 15:57 108
Поделиться:
Сразу три частных дома горели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районе Алматы произошло возгорание трех частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Ресторан горел в Мангистауской области
Вторые сутки борются с огнем спасатели в Жамбылской области Четыре дня тушили горевший сухостой в Туркестанской области

По данным ДЧС Алматы в 14:00 часов на пульт «101» поступило сообщение о горении трех частных жилых домов по улице Маршака.

«Дома 95, 97, 97 «А» к моменту прибытия пожарных расчетов были охвачены открытым пламенем. Спасатели с помощью магистральной линии по подаче воды потушили пожар за пол часа. В ходе тушения было предотвращено распространение огня на хозяйственные постройки и соседние дома. Общая площадь пожара составила 280 квадратных метров. Эвакуировано 6 газовых баллонов», - сообщила пресс-служба ДЧС Алматы.

Пожар ликвидировали в 15:03 часов. Задействовано было 35 человек личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.


Сразу три частных дома горели в Алматы 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Асель Асанова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив