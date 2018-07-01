Сразу три частных дома горели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районе Алматы произошло возгорание трех частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы в 14:00 часов на пульт «101» поступило сообщение о горении трех частных жилых домов по улице Маршака.

«Дома 95, 97, 97 «А» к моменту прибытия пожарных расчетов были охвачены открытым пламенем. Спасатели с помощью магистральной линии по подаче воды потушили пожар за пол часа. В ходе тушения было предотвращено распространение огня на хозяйственные постройки и соседние дома. Общая площадь пожара составила 280 квадратных метров. Эвакуировано 6 газовых баллонов», - сообщила пресс-служба ДЧС Алматы.

Пожар ликвидировали в 15:03 часов. Задействовано было 35 человек личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.



