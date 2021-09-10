Сразу семь пар поженились под сводами «Байтерека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня семьи и в честь 30-летия Независимости страны под сводами монумента «Байтерек» в столице провели торжественную церемонию регистрации бракосочетания для семи пар молодоженов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Ежегодно в честь Дня семьи во всех районах Нур-Султана проводятся памятные мероприятия, направленные на повышение статуса семьи, пропаганду семейных ценностей и традиций, воспитание у молодежи чувства ответственности.

В рамках празднования этой даты в Казахстане вот уже восемь лет проводится Национальный конкурс «Мерейлі Отбасы», инициированный Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Проходит он в несколько этапов – на региональном и республиканском уровнях. Только в текущем году заявки на участие в нем в столице подали 120 семей, в числе которых – трудовые династии, многодетные семьи, предприниматели, спортсмены, имеющие высокие достижения в разных сферах.

Участие в торжественном мероприятии приняли вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров и аким района Есиль Берик Джакенов.

«С 2013 года по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева каждое второе воскресенье сентября празднуется День семьи. В Казахстане государство большое внимание уделяет развитию и поддержке семьи. Ежегодно порядка 100 тыс. пар заключает браки в Казахстане. Только в прошлом году в Нур-Султане было заключено свыше 10 500 браков. Сегодня, когда вы заключаете брак, желаю вам прожить долгую жизнь, воспитать много детей. Государство всегда готово вас поддержать», — поздравил молодоженов Аскар Умаров.

Специалисты отмечают, что число зарегистрированных браков в столице неизменно растет, при этом молодые люди подходят к вопросу создания семьи более осознанно.

«Сейчас идет положительная тенденция увеличения браков. Это очень радует. По сравнению с 2019 годом у нас идет увеличение бракосочетаний почти на 3 тысячи. Это говорит о том, что молодые люди стали более осознанно подходить к этому вопросу. И что радует, возраст молодых на сегодня составляет 25-28 лет, когда молодые люди уже имеют образование, работу. Уже есть какой-то статус», - подчеркнула руководитель отдела РАГС аппарата акимата района Есиль Раушан Зарирова.

В свою очередь, счастливые молодожены поделились впечатлениями после церемонии, а также рассказали, как пришли к такому важному решению – вступить в брак.

«Я почти с первой же минуты знакомства с Анель решил, что скорее всего она будет моей супругой. Мы познакомились в Сети. Встречались 1,5 года. Полгода назад решили пожениться. Много нюансов в плане свадьбы поменялось в связи с пандемией. В целом, так как мы молодая и современная пара, то можем адаптироваться, и даже по ZOOM провести свадьбу. Хотим всех казахстанцев искренне поздравить с Днем семьи! Институт семьи – одна из фундаментальных основ государства в целом. Поэтому мы желаем всем счастья, крепких семей, поменьше разводов. Главное – верьте в любовь и в свою вторую половинку», — поздравил казахстанцев астанчанин Айдие Айдарбеков.

Отметим, мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм.