Сразу на трёх языках говорили и писали участники павлодарской олимпиады

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На олимпиаде «Тілдарын» большинство призовых мест заняли участники из сёл Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участники продемонстрировали свои знания, написав эссе, а также выполнив синхронный перевод, раскрыли содержание заданий на трёх языках, состоящих из четырех этапов. Участники в процессе выполнения заданий показали отличные навыки владения», - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

Традиционную областную олимпиаду «Тілдарын» управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области организовало для поддержки талантливой молодёжи, владеющей трёмя языками: казахским, русским и английским, - а также для укрепления казахстанского патриотизма, воспитания языковой культуры, формирования уважения к языкам и культуре других народов.



«На областной олимпиаде «Тілдарын» в возрасте от 18 до 22 лет талантливая молодёжь из городов и районов области показала свои знания по казахскому, русскому и английскому, - добавили в управлении. - Жюри, состоящее из специально приглашённых учёных-лингвистов, обратило внимание на уровень владения языком, грамотности, содержания, а также полноту ответов при оценке знаний кандидатов».

Обладателем гран-при олимпиады стала представитель Железинского района Павлодарской области Алия Жунусова, первое место заняла участница из Щербактинского района Аяулым Казбек, второе – Адия Канатова из Павлодара, а третье место - участница из района Теренколь – Умит Амренова.

Все участники были награждены специальными благодарственными письмами управления, а победителям были вручены дипломы и денежные сертификаты.

Фото управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.