+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -7 °С
USD 379.34 EUR 422.21
RUB 6.18 CNY 55.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сразу две команды баскетбольного клуба «Барсы Атырау» стали чемпионами республики

15 Января 2020 21:34
Поделиться:
Сразу две команды баскетбольного клуба «Барсы Атырау» стали чемпионами республики

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сразу две команды баскетбольного клуба «Барсы Атырау» стали победителями зимнего чемпионата республики по баскетболу среди юношей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Баскетбольная «Астана» подписала американского форварда
Евразийская баскетбольная зима стартует в Атырау Баскетбольная «Астана» подписала нового плеймейкера Акмолинские баскетболисты стали чемпионами Казахстана

На прошедшем в городе Щучинске республиканском чемпионате по баскетболу Атыраускую область представляли две команды юных баскетболистов: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Обе добились победы, став чемпионами.



«Всего участвовало восемь команд, игравших между собой. В итоге наши стали чемпионами. Сейчас ребята 2004-2005 годов рождения уже отправились в Санкт-Петербург для участия во втором этапе европейских соревнований по баскетболу среди юношей. Состязания там пройдут 18-20 января. Уверен, что наши юные спортсмены покажут хорошую игру и достойно будут защищать честь страны», – сказал тренер клуба «Барсы Атырау» Анатолий Лысяк.



Лучшими игроками чемпионата признаны атырауские спортсмены Михаил Миранов и Мурат Алишерулы.
«Игры прошли на хорошем уровне. Мы приложили все усилия, чтобы защитить честь Атырау. Я занимаюсь баскетболом продолжительное время. Рассчитываю еще поучаствовать в других соревнованиях, способствуя развитию баскетбола в Атырау», – отметил Алишер Муратулы.







Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив