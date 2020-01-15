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Сразу две команды баскетбольного клуба «Барсы Атырау» стали чемпионами республики
15 Января 2020 21:34
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сразу две команды баскетбольного клуба «Барсы Атырау» стали победителями зимнего чемпионата республики по баскетболу среди юношей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На прошедшем в городе Щучинске республиканском чемпионате по баскетболу Атыраускую область представляли две команды юных баскетболистов: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Обе добились победы, став чемпионами.
«Всего участвовало восемь команд, игравших между собой. В итоге наши стали чемпионами. Сейчас ребята 2004-2005 годов рождения уже отправились в Санкт-Петербург для участия во втором этапе европейских соревнований по баскетболу среди юношей. Состязания там пройдут 18-20 января. Уверен, что наши юные спортсмены покажут хорошую игру и достойно будут защищать честь страны», – сказал тренер клуба «Барсы Атырау» Анатолий Лысяк.
Лучшими игроками чемпионата признаны атырауские спортсмены Михаил Миранов и Мурат Алишерулы.
«Игры прошли на хорошем уровне. Мы приложили все усилия, чтобы защитить честь Атырау. Я занимаюсь баскетболом продолжительное время. Рассчитываю еще поучаствовать в других соревнованиях, способствуя развитию баскетбола в Атырау», – отметил Алишер Муратулы.
Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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