Сразу два землетрясения произошли в морях Турции
АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Турции одновременно в двух морях зафиксированы подземные толчки магнитудой более 4-х баллов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».
Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в Эгейском и Мраморном морях.
Сообщается, что эпицентры землетрясений находились на глубине 29-ти км от поверхности Эгейского моря в 39-ти км от г. Датча, а толчки с Мраморного моря зафиксированы на глубине 7-ми км от поверхности, в 6-ти км от г. Шаркой.
Губернаторы двух районов сообщили, что толчки в населенных пунктах ощущались слабо. При первичном осмотре в местах проживания людей какие-либо разрушения или повреждения не зафиксированы.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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