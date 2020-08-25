Сразу два урагана бушуют у побережья Мексиканского залива США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Тропический шторм и ураган ударят по побережью Мексиканского залива в США на этой неделе, вызвав проливные дожди, сильные ветра и приливы, передает «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Ураган «Марко», который накрыл побережье Мексиканского залива тропическим штормом, окреп в прошлое воскресенье. За ночь ураган, скорость ветра достигала 70 миль в час. Ожидалось, что ураган «Марко» достигнет побережья Луизианы в понедельник.

На материковую часть США надвигается тропический шторм «Лаура», который усилится до урагана. Прогнозируется, что он ударит по берегам США в среду или четверг. Ожидается, что «Лаура» также достигнет побережья Луизианы.

Шторм «Лаура» может усилиться до третьей категории до того, как ударит по Луизиане. Если шторм не ослабеет, то приливы могут уйти до 30 миль вглубь, говорят специалисты.

В национальной метеорологической службе отметили, что тропический шторм «Лаура» может ударить по побережью Луизианы уже утром в среду, после того, как ураган «Марко» покинет штат.

Метеорологи отмечают беспрецедентность случая, когда два шторма один за другим наносят удар по одному штату. Отмечается, что впервые в истории современной метеорологии два урагана бушуют в одном и том же направлении в течение 48 часов.