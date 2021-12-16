Сразу два спортивных объекта открыли ко Дню Независимости в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре заработали ледово-раскаточная арена и центр настольного тенниса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко Дню Независимости спортивная общественность Павлодарской области получила двойной подарок - в микрорайоне «Спорт сити» открыли новую ледово-раскаточную арену, а в самом областном центре официально заработал центр настольного тенниса «Jenimpaz»», - сообщили в акимате региона.

Каток на новой ледовой арене в «Спорт сити» первыми опробовали воспитанники детско-юношеской спортивной школы №1, отметили в администрации. За игрой между 11-летними ребятами понаблюдал и аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, который заверил, что в регионе продолжат работать над развитием массового спорта.

«Сдачи этого проекта вся спортивная общественность области ждала давно, потому что имеющейся арены в ледовом дворце «Астана» было уже недостаточно, - отметил глава региона. - Теперь же больше наших детей получат доступ к спортивной инфраструктуре. Думаю, уже в скором времени мы обсудим с нашими спортсменами и тренерами программу развития массового спорта, чтобы усилить позиции павлодарского спорта на республиканском и международном уровнях. Поздравляю всех с Днем Независимости!».

Спортивный объект оснащен самым современным технологичным оборудованием. Благодаря разработке казахстанских IT-специалистов, работники арены получили возможность управлять им в удаленном режиме. Именитые в зимних видах спорта павлодарцы оценили качество новой арены.

«Хотелось бы сказать спасибо от лица всех мальчишек и девчонок, которые занимаются зимними видами спорта, и их родителей за такое прекрасное спортивное сооружение, - сказала Людмила Прокашева, бронзовый призер Олимпиады 1998 года в Нагано. - Действительно, все мы долго о нем просили, и нам очень приятно, что теперь возможности павлодарских «зимников» расширяются. Это очень важно».

Подарок к 30-летию Независимости получили и павлодарские любители настольного тенниса. Рядом со спорткомплексом «Баянтау» официально открыли специализированный центр «Jenimpaz», добавили в акимате. Он рассчитан на 15 столов и уже принимает воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2, а также ребят, которые занимаются пинг-понгом по программе подушевого финансирования.

«По государственной программе в центре уже работает четыре тренера, которые обучают 150 детей, - сказал тренер Даулет Искаков. - В свое пользование мы получили современное оборудование и спортинвентарь. Играть здесь - одно удовольствие! Если правильно выстроить работу, только в «Jenimpaz» настольным теннисом смогут заниматься от 800 до 1000 детей».

В День Независимости на новой спортивной площадке состоялся Кубок Павлодара по настольному теннису. Участие в нем приняли 70 спортсменов.











