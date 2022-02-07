Сразу два схрона боеприпасов обнаружены в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сразу два схрона боеприпасов обнаружены в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружены во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы.
«Второй тайник найден в Алатауском районе, на пустыре. Полиэтиленовый пакет с 40 патронами от пистолета системы «Макаров» спрятали в корнях поваленного дерева. Найденные боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января этого года. Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования в территориальных управлениях полиции по ст.287 УК РК. Обнаруженные боеприпасы приобщены к материалам уголовных дел. Проводится работа по установлению инициаторов схронов», – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
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