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Сразу два схрона боеприпасов обнаружены в Алматы

7 Февраля 2022 19:36
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Сразу два схрона боеприпасов обнаружены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сразу два схрона боеприпасов обнаружены в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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20 патронов калибра 5,45 от автомата Калашникова обнаружены во дворе одного из домов по улице Нусупбекова в Медеуском районе Алматы.

«Второй тайник найден в Алатауском районе, на пустыре. Полиэтиленовый пакет с 40 патронами от пистолета системы «Макаров» спрятали в корнях поваленного дерева. Найденные боеприпасы могли быть добыты преступным путем в ходе массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января этого года. Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования в территориальных управлениях полиции по ст.287 УК РК. Обнаруженные боеприпасы приобщены к материалам уголовных дел. Проводится работа по установлению инициаторов схронов», – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.


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#Алматы   #МВД РК   #Алтай Кульгинов   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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