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    06:11, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Сразу четырех без вести пропавших акмолинцев нашли полицейские за сутки

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу четырех без вести пропавших человек нашли за сутки в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 июля в дежурную часть Есильского РОП обратилась 72-летняя местная жительница, которая просила оказать содействие в поиске ее 26-летней внучки.

    «По словам пенсионерки, внучка отсутствует по своему адресу проживания и не отвечает на телефонные звонки. Кроме того, заявительница рассказала, что отсутствием матери обеспокоен 9-летний ребенок, который проживает у бабушки. В результате оперативно-розыскных мероприятий утром следующего дня женщина была найдена в соседнем селе», - отметили в ведомстве.

    В эти же сутки оперативники установили местонахождение 36-летней жительницы города Кокшетау, которую разыскивала младшая сестра, и 32-летнего жителя села Тургай, уехавшего на заработки. Все без вести пропавшие благополучно вернулись домой. А вот жительница областного центра, за помощью в поиске которой в полицию обратился супруг, возвращаться в семью отказалась. Местоположение женщины полицейские установили в городе Нур-Султан.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий большое внимание было уделено проверке квартир, сдаваемых внаем, реабилитационных центров, фотографированию и дактилоскопированию лиц, занимающихся бродяжничеством, проверке иногороднего транспорта и лиц, передвигающихся автостопом», - добавили в полиции.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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