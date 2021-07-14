Сразу четырех без вести пропавших акмолинцев нашли полицейские за сутки

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу четырех без вести пропавших человек нашли за сутки в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 июля в дежурную часть Есильского РОП обратилась 72-летняя местная жительница, которая просила оказать содействие в поиске ее 26-летней внучки.

«По словам пенсионерки, внучка отсутствует по своему адресу проживания и не отвечает на телефонные звонки. Кроме того, заявительница рассказала, что отсутствием матери обеспокоен 9-летний ребенок, который проживает у бабушки. В результате оперативно-розыскных мероприятий утром следующего дня женщина была найдена в соседнем селе», - отметили в ведомстве.

В эти же сутки оперативники установили местонахождение 36-летней жительницы города Кокшетау, которую разыскивала младшая сестра, и 32-летнего жителя села Тургай, уехавшего на заработки. Все без вести пропавшие благополучно вернулись домой. А вот жительница областного центра, за помощью в поиске которой в полицию обратился супруг, возвращаться в семью отказалась. Местоположение женщины полицейские установили в городе Нур-Султан.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий большое внимание было уделено проверке квартир, сдаваемых внаем, реабилитационных центров, фотографированию и дактилоскопированию лиц, занимающихся бродяжничеством, проверке иногороднего транспорта и лиц, передвигающихся автостопом», - добавили в полиции.