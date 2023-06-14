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    17:15, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Сразу четыре монополиста подали заявки на повышение тарифа в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области АО «Севказэнерго», ТОО «Петропавловские тепловые сети», ТОО «Севказэнергосбыт» и АО «СК РЭК» подали заявки в департамент по регулированию естественных монополий на повышение тарифа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, прошли общественные слушания. Поставщики коммунальных услуг подали заявки на повышение тарифа на тепловую и электроэнергию в рамках перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции». Все ссылаются на увеличение средств, направляемых для снижения износа оборудования, повышение уровня заработной платы сотрудникам.

    Рассматривать заявки антимонопольное ведомство будет в течение недели.

    Ранее в департаменте сообщали, что отклонили заявку на утверждение тарифа на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и на повышение предельной цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки ТОО «Горгаз-сервис».

    Заявление об изменении утвержденного тарифа на услуги по подаче воды и отводу и очистке сточных вод в начале июня подало и ТОО «Кызылжар су».


    Теги:
    Цены и тарифы Северо-Казахстанская область ЖКХ
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