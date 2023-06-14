Сразу четыре монополиста подали заявки на повышение тарифа в СКО
По информации ведомства, прошли общественные слушания. Поставщики коммунальных услуг подали заявки на повышение тарифа на тепловую и электроэнергию в рамках перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции». Все ссылаются на увеличение средств, направляемых для снижения износа оборудования, повышение уровня заработной платы сотрудникам.
Рассматривать заявки антимонопольное ведомство будет в течение недели.
Ранее в департаменте сообщали, что отклонили заявку на утверждение тарифа на регулируемую услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и на повышение предельной цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки ТОО «Горгаз-сервис».
Заявление об изменении утвержденного тарифа на услуги по подаче воды и отводу и очистке сточных вод в начале июня подало и ТОО «Кызылжар су».