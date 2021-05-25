Сразу четверо казахстанских теннисистов продвинулись на международных турнирах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу четверо казахстанцев - Дмитрий Попко, Тимофей Скатов, Денис Евсеев и Юлия Путинцева – прошли дальше на международных турнирах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Попко уже во втором круге квалификации Открытого первенства Франции. В стартовом раунде Дмитрий победил француза Маттео Мартино, 375 номера мирового рейтинга. Поединок продлился два с половиной часа. Исход первого сета решил тай-брейк, который сложился в пользу нашего теннисиста - 7:6 (7:3).

Вторую партию выиграл его оппонент. Всё решили два брейк-пойнта – 6:4. В начале решающей партии казахстанец оторвался от соперника на два очка и своё уже не упустил – 6:4. Дмитрий теперь встретится во втором круге с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом, 128-й ракеткой мира.

В португальском Оэйраше завершились квалификационные игры турнира серии «Челленджер». Тимофей Скатов (441 номер мирового рейтинга) в решающей встрече отборочного цикла обыграл бельгийца Микаэла Гиртца, который занимает 359-ю строчку в позициях АТР – 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:2. Денис Евсеев (сейчас он в мире 390-й) взял верх над французом Максимом Хаму (411 ракетка мира) в двух сетах – 6:4, 6:1.

В первом раунде основной сетки одиночного разряда соревнования с призовым фондом 31,5 тысячи евро Скатов встретится с 311-й ракеткой планеты, Игорем Сейслингом из Нидерландов, а Евсееву предстоит сразиться с 298 номером мирового рейтинга, хорватом Нино Сердарушичем, который уже обыгрывал казахстанца в стартовом раунде «Челленджера» в Праге в июле 2019 года.

Юлия Путинцева прошла во второй круг турнира серии WTA в Страсбурге (Франция). Казахстанка в стартовом матче обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

За 3 часа и 22 минуты игры Юлия не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. Во втором круге Путинцева встретится с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии.

Там же, в Страсбурге, Зарина Дияс в стартовой игре уступила француженке Каролин Гарсия – 5:7, 2:6.