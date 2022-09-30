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    12:55, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сразу 20% всех инвестиций в здравоохранение и сферу соцуслуг пришлись на Астану

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За январь–август 2022 года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг составили 105,9 млрд тенге — на 6,5 % больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост физического объема капвложений достиг лишь 4,1 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

    Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 99,5 млрд тенге, минус 4 % за год.

    В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на столицу: 21 млрд тенге, или 19,9 % от всего объема инвестиций по РК. Годовой рост инвестиций в стоимостном выражении составил 72,3 %.

    В тройке лидеров также оказались Жамбылская (11,3 млрд тенге, плюс 53,6 % за год) и Восточно-Казахстанская (11,3 млрд тенге, годовой рост в два раза) области. На тройку лидирующих регионов пришлось 41,2 % от РК.

    Меньше всего инвестиций в секторе пришлось на Атыраускую, Улытаускую и Кызылординскую области.

    Более трети капвложений — 37,7 % — в сфере здравоохранения и социальных услуг было обеспечено местными бюджетами: 40 млрд тенге — на 61,8 % больше, чем годом ранее.

    Собственных средств предприятий было вложено 38,8 млрд тенге, плюс 46,7 %. Из республиканского бюджета выделили 16,3 млрд тенге. На небанковские заемные средства пришлось 6,7 млрд тенге, на банковские кредиты — 4,2 млрд тенге.

    Тем временем глава ФСМС озвучил планы по совершенствованию работы системы ОСМС, сообщает МЗ РК. Для обеспечения прозрачности процессов фонд разработал и запустил в пилотном формате информационную систему, в которой предусмотрено проведение деперсонализированного перекрестного и сквозного мониторинга. Кроме того, планируется внедрить механизм индивидуальной верификации для подтверждения факта получения медицинской услуги.

    Услуги в области здравоохранения во втором квартале текущего года составили 733,4 млрд тенге — на 2,7 % меньше, чем годом ранее.

    В региональном разрезе наибольшие объемы оказанных услуг пришлись на Алматы (140,3 млрд тенге), столицу (106,7 млрд тенге) и Карагандинскую область (49 млрд тенге). Наименьшие показатели ожидаемо были зафиксированы в новообразованных областях — Улытауской и Абайской.

    Основная часть услуг в области здравоохранения была оказана за счет бюджета: 558,4 млрд тенге — на 5,7 % меньше, чем годом ранее. Услуги за счет населения выросли на заметные 23,8 % за год, до 106,2 млрд тенге, за счет предприятий — напротив, сократились на 9,5 %, до 68,8 млрд тенге.


    Теги:
    Общество Инвестиции Здравоохранение Экономика Астана
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