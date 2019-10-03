Сразу 13 театров из разных стран представят свои спектакли в октябре в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Международный театральный фестиваль, который соберет 13 театров из разных стран, пройдет в октябре в Кокшетау. С таким размахом начнет свой 43-ий театральный сезон Акмолинский русский театр драмы. О том, чего еще ждать зрителю, накануне открытия сезона поделился директор и труппа театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подводя итоги прошедшего 42-го сезона, хочется сказать, что было много побед и ярких событий. Это участие в ряде фестивалей: Саранск, 2-ой театральный фестиваль прикаспийских стран в Актау, 15-ый международный фестиваль в Йошкар-Оле, международный театральный фестиваль в Татарстане «Диалог пространства»… Говоря о последнем фестивале: представьте, в маленький городок с 17 тыс. жителей приезжали знаменитые театры. Всего были представители 30 стран! И мы подумали: а почему бы и у нас не провести такой же фестиваль?» - поделился директор театра Бейбит Бахтыгереев.









Подобный Международный театральный фестиваль «Театр Кокше» стартует в Кокшетау 30 октября и продлится до 3 ноября. 13 участвующих театров из разных стран будут представлять свои спектакли сразу на нескольких сценах областного центра. Кроме того, приезжих ждет необычный мастер-класс.

«Мы выиграли в прошлом году грант Союза театральных деятелей России на проведение мастер-класса по актерскому мастерству и сценической речи. Теперь хотим провести его в рамках предстоящего фестиваля», - добавил Б. Бахтыгереев.

Как отметил спикер, в прошлом сезоне акмолинского зрителя ждало много премьер. Не станет исключением и предстоящий 43-ий сезон, который откроется уже 4 октября премьерой спектакля известного казахстанского драматурга Рахимжана Отарбаева «Бейбарс». По словам актеров, спектакль повествует об исторической личности - султане Бейбарсе. Проданный в рабство в детстве он сумел стать великим полководцем и занять трон правителя Египта. При всем этом он сохранил в своем сердце любовь к Родине.

В октябре ожидаются также премьеры по рассказам грузинского автора Нодара Думбадзе (в 2021 году театр приглашен на фестиваль по произведениям Думбадзе), «Чичиков» (по Н.В. Гоголю «Мертвые души», поставленный благодаря помощи департамента агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области) и многие другие.

Говоря о проблемах современного театра, спикер поблагодарил акима Акмолинской области, который помогает с материально-технической базой, и озвучил лишь одну проблему - госзакупки. Ведь порой доходит до смешного. Чтобы купить, к примеру, пару метров ткани или обычные балетки, нужно поучаствовать в конкурсе, который длится 60 дней. Вот и пришлось работникам театра собирать спектакль «Чичиков» буквально по крупинкам - из старых вещей.

«Впереди запланированы гастроли, а также много поездок. Еще в 2014 году мы подписали меморандум о сотрудничестве с театром «Жастар» (города Нур-Султана). Теперь они приедут к нам с гастролями, а мы – к ним. С 9 по 11 октября мы будем радовать жителей и гостей столицы своими спектаклями «Бейбарс», «Чичиков» и «Вальс дождя», - отметил директор.

Напоследок Б. Бахтыгереев пригласил жителей и гостей региона обязательно посетить 14 октября Буинский театр из Татарстана, который привезет в Кокшетау сразу 3 спектакля.