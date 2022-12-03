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Сразу 10 кабинетов поддержки инклюзии открылись в Костанайской области

3 Декабря 2022, 16:07
Сразу 10 кабинетов поддержки инклюзии открылись в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 10 кабинетов поддержки инклюзии открылись 2 декабря в 6 районах области - Амангельдинском, Мендыкаринском, Костанайском, Сарыкольском, Б. Майлина, Житикаринском районах, а также в городах Костанае и Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, при поддержке депутатов областного маслихата выделено 45,7 миллионов тенге для открытия 8 кабинетов, еще два кабинета на 3 миллиона тенге открыты при поддержке Фонда «Дара».

«И теперь 126 детей с особыми образовательными потребностями могут получать знания в общеобразовательных школах, общаться со сверстниками, получать опыт социализации. С учениками работают педагоги-ассистенты, логопеды, психологи. Сразу 3 кабинета из 10 открылись в областном центре: в 8, 17 и 21 школах», - добавили в ведомстве.

Методист 21 школы Елена Сеитова отмечает, что теперь ученики, имеющие трудности в обучении, могут получать дополнительную помощь в соответствии со своими потребностями.

«Кабинет сочетает в себе несколько зон: зоны для отдыха и сенсорной разгрузки, зону групповых работ, а также индивидуальных занятий со специалистами. В КПИ нашей школы педагогическую поддержку получают теперь 12 детей»,- говорит Е. Сеитова.

Рады новым кабинетам и родители. Мама одного из учеников - Кымбат Нурахметова - уверена, что такая поддержка поможет ее сыну и другим ребятам поверить в себя и преодолеть трудности.

Еще два года назад в области было только 2 кабинета инклюзии, теперь их - 14, а в планах на следующий год - открытие еще 5.

«Благодаря эффективному социальному партнерству в Год детей удалось создать в общеобразовательных школах комфортное пространство для особенных детей, что позволяет им чувствовать и воспринимать себя равными среди равных, а их родителям – уверенность в поддержке и необходимой помощи со стороны общества»,- подытожили в управлении образования.


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