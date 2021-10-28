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    18:17, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спят на стульях: астанчанка возмутилась условиями в столичной больнице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы пожаловалась на условия в одной из больниц Нур-Султана. На кадрах, опубликованных в одном из пабликов, заметно, как мамы с детьми расположились в коридоре вместо привычного койко-места в палатах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я, конечно, в шоке, но хочется показать, как размещены дети в столичной больнице. Люди спят на стульях, никаких условий нет. Как вообще такое возможно в мирное время? Неужели в столице нет кроватей, которые можно было бы привезти для нормального размещения детей и их родителей? Все силы брошены на борьбу с коронавирусом, а про другие болезни стали забывать, хотя дети в осенний период также часто болеют», - написала [U1] женщина.

    В пресс-службе столичного управления прокомментировали инцидент. В ведомстве отметили, что сейчас отмечается рост заболеваемости детей ОРВИ, гриппом и пневмонией среди детей в возрасте от 0 до 2 лет.

    «Данные кадры сделаны в отделении педиатрии №4 Многопрофильной городской детской больницы №1. Имеющиеся койки места в палатах были временно переполнены. Для решения данного вопроса были в срочном порядке предприняты дополнительные меры по разворачиванию коек внутри отделения», - пояснили в ведомстве.


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