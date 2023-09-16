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    21:45, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Спящую жену и ее коллегу зарезал костанаец

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    Коллаж: Pexels
    Жителю Костаная предъявлено обвинение в убийстве супруги и ее коллеги, которые в момент убийства находились в беспомощном состоянии. Мужчина зарезал ножом спящих на диване женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

    Судом установлено, что 10 октября 2022 года подсудимый распивал алкогольные напитки со своей супругой и её коллегой, в ходе распития между ними произошел конфликт, после они легли спать. Утром подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после произошедшего накануне вечером конфликта, испытывая неприязнь к супруге и её коллеге, нанёс спящим на диване женщинам множественные удары кухонным ножом.

    От полученных ножевых ранений обе женщины скончались на месте.

    Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшие просили назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Суд учел обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, его чистосердечное раскаяние в содеянном. А отягчающими обстоятельствами признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и опасный рецидив преступлений.

    С учетом установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного денежных средств в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда в общей сумме более 20 млн тенге судом удовлетворены в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу.


    Теги:
    Суды Костанай Костанайская область Судебный процесс Правоохранительные органы
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